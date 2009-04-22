Вітамін Е під час вагітності шкодить серцю малюка

Добавки вітаміну Е під час вагітності підвищують ризик серцевих дефектів у немовлят, встановили клініцисти медичного центру Університету Роттердама /Нідерланди/. Зафіксовано, що вживання вагітними жінками навіть менше трьох чвертей рекомендованої щоденної дози вітаміну Е приводить до дев`ятикратного збільшення ймовірності серцевих проблем у новонародженого.

Вітамін Е міститься в багатьох харчових продуктах, включаючи горіхи, авокадо і оливкове масло, і має велике значення для здоров`я людини. За словами лікарів, жінки не повинні турбуватися про шкоду вітаміну Е, якщо вони одержують його з натуральних продуктів у поєднанні із загальною збалансованою дієтою, але слід уникати вітамінних добавок, що включають речовину.

Педіатри обстежували здоров`я 276 малюків з природженим дефектом серця і 324 здорових дітей з контрольної групи. У обох випадках були зіставлені раціони материнського харчування до пологів. З урахуванням чинників історії сімейних хвороб, віку, серцевого здоров`я матері, вживання алкоголю, звички куріння і використання вітамінних добавок, високий вміст вітаміну Е в жіночому організмі корелював з розвитком серцевої дисфункції у плоду.

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