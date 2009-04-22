Кава і чай знижують ризик раку у жінок

Рак ендометрію становить 9% всіх ракових пухлин у жінок і займає сьоме місце серед причин смерті від злоякісних утворень. У групу ризику потрапляють жінки старші 50 років з ожирінням, а також ті, хто проходив лікування естрогеном після менопаузи.

У новому дослідженні брали участь 1100 жінок. Як з`ясувалося, у тих, хто щодня пив чай і каву, рак ендометрію діагностувався набагато рідше, ніж у тих, хто не споживав цих напоїв. У групі піддослідних, які пили більше чотирьох чашок кави і чаю в день, онкологічне захворювання розвивалося лише у половини. А у тих, чия норма складала більше двох чашок щоденно, ризик знижувався на 29%.

Яким чином чай і кава захищають від раку ендометрія, учені поки не можуть пояснити. Можливо, захисні властивості напоям додає кофеїн, стимулюючий вироблення певних ферментів, які допомагають нейтралізувати потенційні канцерогени. Велику роль можуть грати і інші речовини, що містяться в каві і чаї, такі як флавоноїди, катехіни і ізофлавони, відомі антиоксидантними властивостями.

Нагадаємо, що кофеїн також здатний захистити від старечого недоумства. Щоденний прийом трьох-п`яти чашок кави в день може скоротити ризик розвитку хвороби Альцгеймера на 60-65 відсотків.

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