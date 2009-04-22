Які ліки в Україні підробляють найчастіше

У міліції кажуть, що найчастіше в Києві підроблюють препарати «КЛАРИТИН» (лікує алергічний риніт, кон`юнктивіт, дерматози) та «ІМОВАН» (аналог снодійного), пише mycityua.com. Але фальсифікаторів зловити не вдається, тому що підприємство-виробник, як правило, виявляється примарою. Коли у вказане на етикетці місто приїжджають оперативники, виявляється, що такої фірми там ніколи не існувало.

Правоохоронці виправдовуються, що притиснути фірми постачальників і закупівельників дуже непросто, мовляв, по документах у них може бути все гладко, і складно довести, що вони зумисно поставляли на прилавки аптек отруту.