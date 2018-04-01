Як відновити нервові клітини?

Для того, щоб відновити нервові клітини, потрібно небагато: постійно задіювати якомога більше ділянок головного мозку. У цьому допоможуть нехитрі вправи, які в комплексі отримали назву нейробіки - аеробіки для мозку.

Нейробіка - просто і з задоволенням Якщо розглядати з граматичної точки зору, «нейробіка» - це складне слово, яке складається з двох частин: «нейро» (нейронами, якщо пам`ятаєте, називаються нервові клітини і клітини мозку) і «обіка» (за аналогією з аеробікою, що означає рух, гімнастику). Тобто, виконуючи вправи, які відносяться до розряду нейробічних, ви приводите до руху (причому досить енергійного) свої клітини, в тому числі і мозкові. Ви здивуєтеся, коли зрозумієте, наскільки прості ці вправи і що для приведення мозку в стан активності потрібно зовсім небагато.

Щоб принести ефект, нейробіка повинна стати невід`ємною частиною життя. Змінювати своє життя в дрібницях сьогодні і завжди - цього цілком достатньо для активізації роботи мозку. Часом ми навіть не підозрювали, наскільки доведені до автоматизму наші звички і вчинки, наскільки ми передбачувані. Тому гімнастику для мозку слід починати з самих, здавалося б, невід`ємних дій повсякденного життя.

Змініть свій ранок Ритуал ранкового пробудження у кожного свій. Як правило, він розписаний по хвилинах, а часом і секундах. Ось ви прокидаєтеся, проводите ранкові процедури, готуєте сніданок, одягаєтеся, проводжаєте на роботу (в школу, дитячий сад) інших членів сім`ї... Здається, ви із закритими очима зможете виконати щоденні справи. А якщо спробувати насправді заплющити очі, наприклад, одягаючи костюм. Або піти далі - вибрати з закритими очима гардероб, покладаючись лише на органи чуттів? А ваш мозок раптом затріпоче: надто вже незвичними виявляться для нього завдання, але виконувати їх все-таки треба. Ось клітинки і зарухаються, активізуються.

І ви не зупиняйтеся на першому етапі. Спробуйте із закритими очима почистити зуби (зрозуміло, шукати засоби для цього теж треба наосліп, на дотик). А потім замість звичної ранкової кави і тостів поставте на стіл чашку з ароматним трав`яним чаєм, поснідайте не традиційним бутербродом, а вівсяних печивом - і смачно, і корисно.

Ідіть на роботу новим маршрутом Найчастіше маршрут на роботу і назад теж звичний до дрібниць. Можна, звичайно, з метою активізації мозкових клітин спробувати пройти частину шляху з закритими очима, але це буде небезпечно для вас та оточуючих. Тому на вулиці краще виконувати такі вправи, які змусять вас звернути увагу на життя навколо. Ви знаєте, скільки кроків від вашого будинку до автобусної зупинки (автостоянки)? А яка вивіска висить навпроти вашого улюбленого супермаркету? Зверніть увагу на ці дрібниці - і перший етап нейробіки для вулиці ви вже подолали.

Відмовтеся від своїх звичок А тепер саме час здивувати товаришів по службі. Не поспішайте в обідню перерву мчати в курилку. Дістаньте зі скриньки свого столу карамельки і пососіть їх замість звичної сигарети. Нехай оточуючі поламають голову, що це з вами сталося, а ви, відмовившись від традиційної чашки кави, продовжуйте займатися нейробікою - паралельно з роботою.

Наведіть на своєму столі порядок. Не такий, як прийнято, а також незвичайний: Нехай кожна річ займе нове, незвичне для неї місце. Звичайно, це розташування потрібно запам`ятати, тим самим в черговий раз напружуючи свій бідний мозок. Активуйте його роботу, поставивши на столі контейнер з ароматичними маслами. В Японії, наприклад, вважається, що мускат і кориця збільшують продуктивність праці, а мандарин і лимон підбадьорюють. Якщо дозволяє профіль роботи, принесіть в офіс плеєр і слухайте записи різних звуків: морського прибою, спів лісових птахів. Або просто розчиніть вікно - у ваш звичний простір увірвуться численні звуки і шуми. Не переживайте, нервовим клітинам такі потрясіння і навантаження тільки на користь - чим більше вони активні, тим довше зберігають свою працездатність.

Читайте вголос Коли ви в останній раз дозволяли собі таку розкіш? Тим більше, що мозку така діяльність надзвичайно корисна: під час читання вголос активізується стільки ділянок кори головного мозку, скільки ніколи не працює при читанні про себе. Втягуйте в читання вголос членів родини. Можна навіть перетворити читання газет або журналів ким-небудь одним для всіх інших у чудову сімейну традицію. Хтось із вас прочитає вголос статтю, а потім ви можете її обговорити. Плюсів, як бачите, багато: тут і спілкування, і навантаження для нервових клітин, і колективне (точніше, сімейне) дозвілля.

Займайтеся інтимом по-новому Для тих, хто займається нейробікой, інтим - просто невичерпне джерело натхнення. При інтимі працюють всі органи чуття, потрібно лише вміло їх направлять - для досягнення більшого ефекту. Включіть фантазію, примусьте свій мозок попрацювати. Приємна розслаблююча музика, легка вечеря, романтична обстановка, ніжні дотики - все це сприяє отриманню насолоди і змушує працювати абсолютно всі клітинки тіла. Вже тут-то мозку ніколи відпочивати - всюди нові відчуття, які треба обробити. Ось вам і науковий привід урізноманітнити інтимне життя.

Насолоджуйтеся життям

Не бійтеся своїх нових почуттів і відчуттів. Якщо ваше життя тече відносно спокійно, рушайте плавати по гірських річках. Якщо ж у звичайному житті ви втомилися від шаленого ритму і постійної напруги, викроїть тиждень та влаштуйте собі «свято нічогонероблення». Можна виїхати на дачу, до речі, ось ще одне джерело нейробічних вправ. Копання в землі, догляд за деревами і квітами, прополка морквички прекрасно вписується в систему нейробіки.

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