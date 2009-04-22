Екологічно чисті яйця несуть тільки “вільні” кури

У квітні цього року, коли в Польщі католики і православні відзначали Великдень, в країні різко зріс попит на курячі яйця, необхідні для святкового столу. У зв`язку з цим місцеві екологи давали ряд порад, які яйця краще за все купити.

Перш за все, стверджують вони, практично немає значення якого ці яйця кольору - білого або жовтуватого. Головне, ретельно оглянути упаковку і знайти маркування. Якщо яйця помічені цифрою "три", краще їх не купувати, хоча їх ціна порівняно з іншими - найнижча.

Таке маркування означає, що кури-несучки живуть в тісних клітках, звідки вони не виходять все життя, не бачать сонячного світла і харчуються комбікормом "штучного походження".

Цифра "два" на упаковці свідчать про те, що умови утримання курей вже більш привільні - птахи знаходяться у величезному залі, де можуть вільно пересуватися. На свіже повітря їх, проте, не випускають.

"Одиниця" означає, що несучки мають можливість вільно виходити з курника на свіже повітря і грітися на сонці. Корм їм, проте, подають не природний, підлога вольєрів на вулиці залита бетоном.

Найбільш "екологічно чистими" вважаються яйця, упаковані в коробки, помічені "нулем". Їх несуть кури, що живуть майже в "домашніх" умовах, бігають по зелених трав`яних газонах.

Екологи також застерігають потенційних покупців від покупки на ринках крупних яєць невідомого походження, які в Польщі продавці зазвичай називають просто "сільськими". Такі яйця найчастіше є "браком" клітинного методу і, будь вони менші, маркірувалися б цифрою "три". Птахоферми дешево продають їх перекупникам, які потім реалізують цю продукцію на ринках під виглядом справжніх сільських яєць.

З 2012 року в Польщі, як у всьому Євросоюзі, утримання курей у вузьких клітках буде повністю заборонено і таким чином низькоякісні "троячки" зникнуть з продажу.

ami-tass.ru