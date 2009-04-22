Луганщина: у регіоні проходить місячник боротьби з туберкульозом

У Луганській області проходить місячник «Червоного Хреста» боротьби з туберкульозом, в рамках якого в містах області вже відкрито 6 кабінетів лікування хворих.

Про це під час брифінгу в облдержадміністрації повідомила голова Луганської обласної організації товариста «Червоного Хреста» Ольга КУДАЄВА.

За її словами у цих кабінетах 127 хворих, що не можуть пройти курс лікування у стаціонарі, вже змогли отримати допомогу і лікування. "Більше 50% хворих, що звернулися в ці кабінети, виліковано. 75 чоловік отримали допомогу і продукти на 12 тис. грн", - відзначила вона.

У ході брифінгу заступник головного лікаря Луганського обласного туберкульозного диспансеру Людмила БОЛЬШАК серед іншого зазначила, що у Луганській області захворюваність туберкульозом як і раніше залишається на епідемічному рівні, щорічно захворюють 2,5 тис. осіб.

За її словами, за останні роки спостерігається тенденція до зниження кількості захворілих на 10%. Проте ситуація залишається тяжкою. "Зараз у Луганській області понад 65% соціально-незахищеного населення хворіє на туберкульоз. Більшість з них - молоді люди, що не мають роботи. В останні роки збільшується число захворілих пенсіонерів. Туберкульоз, як і раніше, залишається захворюванням людей, що мають соціально-економічні проблеми", - відзначила вона.