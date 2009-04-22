Суглоби лікуватимуть намагніченими стовбуровими клітинами

Британські учені розробили технологію відновлення суглобового хряща за допомогою намагнічених стовбурових клітин.

Дослідники з Університету Кила створили магнітні частинки діаметром до двох мікрометрів, які зв`язуються з рецепторами на поверхні людських мезенхимальних стовбурових клітин, що одержуються з кісткового мозку або жирової тканини. Під дією магнітного поля частинки приходять в рух, деформуючи клітинну мембрану і відкриваючи в ній калієві канали. Струм іонів калія всередину клітини запускає біохімічні реакції, які визначають, в яку тканину розвинеться стовбурова клітина.

Учені ввели людські стовбурові клітини з магнітними частинками в тканини спини лабораторним мишам. Під дією магнітного поля клітини розвинулися в хрящову тканину. За словами керівника роботи Алішиі Ель-Хадж (Alicia El Haj), пов`язуючи магнітні частинки з іншими рецепторами, можна перетворювати стовбурові клітини на різні тканини.

В даний час дослідники планують випробувати методику на людях з подагричним ураженням колінних суглобів.

medportal.ru