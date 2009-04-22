Mіфи про вагітність

На сайті газети Corriere della Sera опублікована стаття про те, яким прикметам варто вірити майбутнім мамам.

Джордж Сааде з University of Texas Medical Branch в Галвестоне опублікував в журналі Scientific American статтю, в якій він розвінчує деякі міфи відносно майбутніх матерів, а під деякі підводить наукову основу.

Так, наприклад, абсолютно позбавлені підстав твердження про те, що якщо живіт майбутньої мами компактний і схожий на м`яч, то народиться хлопчик. Форма живота вагітної, говорить учений, залежить від стану м`язів черевного преса і від того, наскільки гормони розслабили м`язи, щоб звільнити простір для плоду.

Науково підтверджені "легенди" про те, що якщо у матері під час вагітності часто буває печія, то народиться малюк з пишною шевелюрою. Печія виникає тому, що естроген контролює також і зростання волосся у плоду.

Учений встановив зв`язок між апетитом майбутньої мами і народженням хлопчика: при народженні хлопчик важить більше, ймовірно, його тестостерони збільшують апетит у матері.

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