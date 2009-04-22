У Єгипті від пташиного грипу померла 6-річна дитина
Шестирічна дитина померла від пташиного грипу в єгипетській провінції Кальюбія, повідомило напередодні агентство МЕНА з посиланням на міністерство охорони здоров`я і з питань народонаселення АРЄ. Перші ознаки захворювання у дитини були виявлені 22 березня цього року.
Таким чином, маленький єгиптянин став 24-ою жертвою смертельної хвороби з початку її розповсюдження в Країні пірамід в лютому 2006 року.
Крім того, у вівторок єгипетське мінохоронздоров`я повідомило про 67-й випадок зараження людини пташиним грипом /сьомий за місяць/. Наявність небезпечного захворювання підтверджено у 4-річного хлопчика з провінції Сохаг. Перші ознаки хвороби були виявлені у нього 18 квітня, після чого дитину доставили в місцеву лікарню. Зараз стан хворого оцінюється лікарями як стабільний.
Основні жертви пташиного грипу - молоді жінки у віці від 16 до 30 років. Серед загиблих - двоє чоловіків, а також 10-річна дівчинка. У всіх випадках люди зінфікувалися від свійської птиці, що містилася або у дворі, або в самому житлі.
Як відзначають фахівці, високий рівень захворюваності в Єгипті - країна займає третє місце після Індонезії і В`єтнаму по числу хворих - пояснюється його географічним положенням.