У Єгипті від пташиного грипу померла 6-річна дитина

Шестирічна дитина померла від пташиного грипу в єгипетській провінції Кальюбія, повідомило напередодні агентство МЕНА з посиланням на міністерство охорони здоров`я і з питань народонаселення АРЄ. Перші ознаки захворювання у дитини були виявлені 22 березня цього року.

Таким чином, маленький єгиптянин став 24-ою жертвою смертельної хвороби з початку її розповсюдження в Країні пірамід в лютому 2006 року.

Крім того, у вівторок єгипетське мінохоронздоров`я повідомило про 67-й випадок зараження людини пташиним грипом /сьомий за місяць/. Наявність небезпечного захворювання підтверджено у 4-річного хлопчика з провінції Сохаг. Перші ознаки хвороби були виявлені у нього 18 квітня, після чого дитину доставили в місцеву лікарню. Зараз стан хворого оцінюється лікарями як стабільний.

Основні жертви пташиного грипу - молоді жінки у віці від 16 до 30 років. Серед загиблих - двоє чоловіків, а також 10-річна дівчинка. У всіх випадках люди зінфікувалися від свійської птиці, що містилася або у дворі, або в самому житлі.

Як відзначають фахівці, високий рівень захворюваності в Єгипті - країна займає третє місце після Індонезії і В`єтнаму по числу хворих - пояснюється його географічним положенням.

ami-tass.ru