Шкірка овочів і фруктів: шкода чи користь?

Про користь шкірки ходить багато міфів. З одного боку, шкірка овочів і фруктів - комора вітамінів, часто в ній міститься значно більше корисних речовин, ніж в самому плоді. Наприклад, учені виявили, що екстракт зі шкірки яблука уповільнює розповсюдження злоякісних кліток при раку товстої кишки на 43%, а екстракт з м`якоті - всього на 29%. А шкірка огірка вважається дуже корисною для шкіри. З іншого боку, шкірка плоду, як губка, накопичує в собі все, у тому числі і різні шкідливі для нашого організму речовини, якщо такі використовувалися при вирощуванні. Глянцева шкірка, красивий, навіть ідеальний вигляд плоду повинні вас насторожувати. В цьому випадку можна провести такий експеримент — розрізати, наприклад, яблуко і почекати півгодини: якщо яблуко потемніє, значить, все гаразд, воно корисне.

Для того, щоб себе убезпечити - зрізайте шкірку або прагніть купувати екологічні продукти, виробники яких гарантують, що вони вирощені без пестицидів і приготовані без штучних консервантів, фарбників, ароматизаторів.

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