Що таке супер-їжа?

Звичайно, не існує медичного визначення цього поняття. Так ми вирішили назвати продукти, надзвичайно багаті антиоксидантами, поліфенолами, вітамінами і мінеральними речовинами. Вони можуть понизити ризик розвитку хронічних захворювань і продовжити вам життя. Також вони корисніші з погляду надмірної ваги. Прочитайте про декілька з таких продуктів і про користь, яку вони можуть принести.

Помідори

Вони містять лікопен — антиоксидант, який мало де що зустрічається крім томатів. Дослідження показують, що він може захищати шкіру від ультрафіолетових променів, запобігати раку і знижувати рівень холестерину. Крім того, в помідорах багато калію, клітковини і вітаміну С.

Чорниця

Ці ягоди багаті фітонутрієнтами, які нейтралізують вільні радикали. Антиоксиданти, що містяться в чорниці, також можуть захищати від раку і знижувати ризик розвитку вікових захворювань, таких як хвороба Альцгеймера або старече недоумство.

Чорна квасоля Склянка чорної квасолі — це 15 грам білка і, на відміну від м`яса, ні грама насичених жирів, які забивають артерії. Плюс користь для серця — клітковина, антиоксиданти і залізо.

Брокколі

Брокколі і інші хрестоцвітні овочі містять фітонутрієнти, які можуть стримувати ріст пухлин і знижувати ризик ракових захворювань. Одна порція забезпечить вас денною дозою вітаміну С і великою кількістю фолієвої кислоти.

Лососина

Лососина містить жирні кислоти омега-3, які наш організм сам виробляти не уміє. Вони знижують запалення, покращують циркуляцію крові, підвищують вміст «хорошого» холестерину щодо «поганого», і можуть скоротити ризик раку. Лосось багатий селеном, який запобігає ураженню клітин, і декількома вітамінами групи В.

Вівсянка

Багата клітковиною вівсянка також є хорошим джерелом магнію, калію і фітонутрієнтів. У ній міститься особливий вид клітковини, який знижує рівень холестерину і запобігає серцево-судинним захворюванням. Магній регулює рівень цукру в крові. Крім того, дослідження показали, що цільнозернова вівсяна крупа може зменшити ризик дібету другого типу.

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