У реанімованих при народженні дітей – IQ нижчий у 6 разів!

Учені з Великобританії з`ясували, що у дітей, що реанімуються при народженні, – незалежно від того, чи розвивалися у них симптоми пошкодження мозку – коефіцієнт інтелекту в середньому нижчий, ніж у тих, що народилися без ускладнень. Результати дослідження співробітників бристольскої Саутмідської лікарні будуть опубліковані в The Lancet.

Дослідники використовували дані тестів на визначення рівня інтелекту майже шести тисяч дітей, що народилися в 1990-і роки. Коефіцієнт інтелекту менше 80 розглядався як низький.

В ході дослідження учені з`ясували, що у тих, що перенесли серцево-легеневу реанімацію дітей, яким згодом не було потрібне лікування, низький коефіцієнт інтелекту зустрічався більш ніж в півтора рази частіше, ніж у тих, що народилися без яких-небудь ускладнень. Серед дітей, у яких після реанімації розвинулися симптоми пошкодження мозку (енцефалопатії), низький коефіцієнт інтелекту зустрічався в шість разів частіше.

Як відзначають дослідники, ризик розвитку невідкладних станів у новонароджених значною мірою залежить від перенесених матір`ю під час вагітності інфекцій.

Причиною відстрочених розумових порушень є гіпоксія – кисневе голодування мозку. За словами учених, навіть короткочасна гіпоксія при пологах викликає у дитини пошкодження клітин мозку або синапсів (міжклітинних контактів), що може привести до зниження розумових здібностей в подальшому житті.

medportal.ru