Українським лікарям заборгували не 2,8 млрд грн, а близько 82 мільйонів грн - МОЗ

Українським лікарям заборгували не 2,8 млрд грн, а близько 82 мільйонів грн.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, на 13 вересня 2017 року заборгованість по заробітній платі становила 81 707,1 тис. грн.

Раніше повідомлялося про суму 2,7 млрд грн, потім про 2,8 млрд грн.

У МОЗ вкотре нагадали, що підготували проект розпорядження Кабміну про погашення заборгованості по зарплатні медикам.

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Його мета – запобігти виникненню заборгованості із виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я, а також надання належної медичної допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та хворим на цукровий та нецукровий діабет.

У відомстві висловили надію, що відповідно до наданої структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій інформації, незабезпеченість комунальних закладів охорони здоров'я фондом оплати праці з нарахуваннями на 2017 рік на кінець року становитиме 2,8 млрд гривень.

У МОЗ знову пообіцяли, що проект розпорядження буде оперативно прийнято на одному з чергових засідань уряду.