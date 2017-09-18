У проект бюджету на 2018 рік закладено збільшення фінансування охорони здоров'я до 112,5 млрд грн

10:17, 18 вересня 2017
Країна
268

13,2 млрд грн передбачається виділити на первинну ланку медичної допомоги.

УНІАН

Кабінет міністрів України закладає в проект бюджету на 2018 рік збільшення фінансування системи охорони здоров'я на 11 млрд грн – до 112,5 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в п'ятницю.

Читайте такожУ МОЗ визнали помилку: українським лікарям заборгували не 2,8 млрд грн, а близько 82 мільярдів

«У 2016 році фінансування становило 70,5 млрд грн, наступний рік - 101,3 млрд, і ми збільшуємо більш ніж на 11 млрд грн фінансування охорони здоров'я в 2018-му. Природно, це пов'язано, зокрема, з проведенням необхідних реформ і змін», - сказав Гройсман.

Прем'єр-міністр зазначив, що відповідне рішення є оптимальним і було ухвалено урядом спільно з парламентом і Національною радою реформ. «Це абсолютно чітке бачення, як треба йти далі, і цього ресурсу нам буде достатньо для впровадження нової системи охорони здоров'я», - сказав він.

Гройсман зазначив, що 13,2 млрд грн передбачається виділити на первинну ланку медичної допомоги, 51,2 млрд грн передбачено для вторинної та третинної медичної допомоги, а також екстреної допомоги.

До 1 млрд грн у проекті бюджету на 2018 рік передбачено на безплатні ліки для українців, 150 млн грн виділено на кардіографічне обладнання і 13 кардіоцентрів, 6 млрд грн виділено для закупівлі ліків.

Також прем'єр-міністр відзначив, що 1 млрд грн виділено на розвиток і підтримку сільської медицини. Також передбачено лікування українців за кордоном.

Читайте такожГройсман визнав проблеми з доступністю безкоштовних ліків для українців

Як повідомляв УНІАН 1 квітня 2017 року стартувала програма «Доступні ліки». На реалізацію програми держбюджетом спочатку було передбачено 500 млн грн. Пізніше уряд ухвалив рішення виділити додатково 200 млн грн на фінансування цієї програми.

У серпні Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 150 млн грн на закупівлю ангіографічного обладнання з метою створення мережі кардіологічних центрів для 30 міст країни.

У липні цього року Міністерство охорони здоров'я підписало угоди з міжнародними організаціями, які проведуть закупівлю ліків для України за бюджетні кошти за 39 державними програмами на загальну суму 5,9 млрд грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Гройсман обіцяє#фінансування охорони здоров'я