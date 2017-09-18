У проект бюджету на 2018 рік закладено збільшення фінансування охорони здоров'я до 112,5 млрд грн

Кабінет міністрів України закладає в проект бюджету на 2018 рік збільшення фінансування системи охорони здоров'я на 11 млрд грн – до 112,5 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в п'ятницю.

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«У 2016 році фінансування становило 70,5 млрд грн, наступний рік - 101,3 млрд, і ми збільшуємо більш ніж на 11 млрд грн фінансування охорони здоров'я в 2018-му. Природно, це пов'язано, зокрема, з проведенням необхідних реформ і змін», - сказав Гройсман.

Прем'єр-міністр зазначив, що відповідне рішення є оптимальним і було ухвалено урядом спільно з парламентом і Національною радою реформ. «Це абсолютно чітке бачення, як треба йти далі, і цього ресурсу нам буде достатньо для впровадження нової системи охорони здоров'я», - сказав він.

Гройсман зазначив, що 13,2 млрд грн передбачається виділити на первинну ланку медичної допомоги, 51,2 млрд грн передбачено для вторинної та третинної медичної допомоги, а також екстреної допомоги.

До 1 млрд грн у проекті бюджету на 2018 рік передбачено на безплатні ліки для українців, 150 млн грн виділено на кардіографічне обладнання і 13 кардіоцентрів, 6 млрд грн виділено для закупівлі ліків.

Також прем'єр-міністр відзначив, що 1 млрд грн виділено на розвиток і підтримку сільської медицини. Також передбачено лікування українців за кордоном.

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Як повідомляв УНІАН 1 квітня 2017 року стартувала програма «Доступні ліки». На реалізацію програми держбюджетом спочатку було передбачено 500 млн грн. Пізніше уряд ухвалив рішення виділити додатково 200 млн грн на фінансування цієї програми.

У серпні Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 150 млн грн на закупівлю ангіографічного обладнання з метою створення мережі кардіологічних центрів для 30 міст країни.

У липні цього року Міністерство охорони здоров'я підписало угоди з міжнародними організаціями, які проведуть закупівлю ліків для України за бюджетні кошти за 39 державними програмами на загальну суму 5,9 млрд грн.