Кабмін оголосив конкурс на посаду держсекретаря МОЗ

Кабінет міністрів України оголосив конкурсний відбір на посаду державного секретаря Міністерства охорони здоров'я.

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Відповідне розпорядження від 13 вересня 2017 р. № 621-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Також документом визначено умови проведення конкурсу на зайняття вищезазначеної посади.

Посадові обов’язки державного секретаря МОЗ полягатимуть в організації роботи апарату МОЗ; забезпеченні підготовки пропозицій щодо виконання завдань МОЗ та подання їх на розгляд; підготовці та поданні міністру охорони здоров’я для затвердження планів роботи МОЗ, поданні звітів про їх виконання.

Також держсекретар МОЗ за погодженням із Мінфіном затверджує штатний розпис та кошторис міністерства; призначає на посаду та звільняє з посади державних службовців апарату МОЗ, присвоює їм ранги держслужбовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату МОЗ, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо.