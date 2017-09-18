Третина тих, хто звертається до психіатрів з постравматичним синдромом - демобілізовані військові

У закладах Міністерства охорони здоров'я України в 2016 році 33% людей, які звернулися за допомогою з постравматичним стресовим розладом (ПТСР), були демобілізовані військові.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила директор Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров'я України Ірина Пінчук.

«В 2015 році ми почали вести офіційну статистичну звітність, але це звітність тільки Міністерства охорони здоров'я. Тобто, це військовослужбовці, які вже звернулися після демобілізації. В 2015 році під наглядом у нас перебували 814 військовослужбовців, і це було 25% від усіх людей з посттравматичним стресовим розладом, і тільки постравматичний стрес вони називали», - заявила Пінчук.

«В 2016 році їхня кількість збільшилася до 1102 осіб, і це вже складало 33%. Тобто, якщо в 2015 році кожен четвертий був військовослужбовець, вже в 2016 кожен третій це військовослужбовець з посттравматичним стресовим розладом», - сказала вона.

За її словами, найбільший відсоток таких звернень від військових у Львівській, Житомирській та Волинській областях.

Також вона навела статистику щодо стаціонарної допомоги.

«Зменшилась кількість військовослужбовців, які отримують саме стаціонарне лікування. Якщо в 2015 році їх було 3800, то в 2016 році вже 3300», - додала Пінчук.

***Посттравматичний стресовий розлад– важка реакція людини на ситуацію, що має психотравмуючий характер. Подібний стан виявляється у хворобливих відхиленнях у поведінці, які зберігаються протягом тривалого періоду. На відміну від гострої стресової реакції, ПТСР виникає не під час травмуючої події, а у віддалені терміни – після виходу людини зі стану надтяжкого стресу. Латентний період складає, як правило, 2-6 місяців з моменту отримання психологічної травми.