Жувальна гумка позбавить від зайвої ваги?

Дослідження, ініційоване виробниками жувальної гумки, виявило, що жувальна пастила або драже без цукру може допомогти деяким людям понизити щоденне вживання калорій, повідомляє LiveScience.

Результати дослідження були представлені в Новому Орлеані на конференції "Експериментальна біологія-2009". По словах учених, результати їх роботи потрібно розглядати в контексті вже проведених досліджень в цій галузі, і не повинні сприйматися як нова стратегія боротьби із зайвою вагою.

Експеримент, в якому брали участь 115 чоловіків і жінок, проходив в два етапи. На початку кожного етапу випробовувані з`їдали по сендвичу, а потім протягом трьох годин не приймали ніякої їжі і брали участь в опитуваннях з визначення ступеня їх голоду і рівня енергії. Кожен учасник експерименту протягом першого етапу щогодинно протягом 15 хвилин жував жуйку без цукру. Під час другого етапу добровольці обходилися без жуйки.

Згідно з результатами експерименту, під час першого етапу дослідження у учасників спостерігалося зниження рівня голоду і бажання з`їсти що-небудь солодке. Добровльці, за їх власними словами, відчували себе енергійнішими і менш млявими. Після закінчення кожного етапу експерименту його учасникам запропонували на вибір безліч перекушувань. Після першого етапу, під час якого учасники жували жуйку, вживання калорій знизилося.

Учені припускають, що жувальна гумка зіграла роль простого і практичного інструменту для зменшення кількості спожитих перекушувань, особливо солодких.

newsland.ru