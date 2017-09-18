Завтра українські медики, які виступають проти реформи Супрун, вийдуть на попереджувальну протестну акцію

Завтра – 19 вересня - українські медики вийдуть на попереджувальну протестну акцію.

Читайте такожУ МОЗ пообіцяли погасити борги із зарплати медикам до кінця року

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Професійної спілки працівників охорони здоров’я України Вікторія Коваль.

За її словами, очікується приїзд медиків з регіонів України, представників членських організацій профспілки, деяких медичних асоціацій.

«Ми сподіваємося, що нас почують і будуть внесені зміни до бюджету – 2018. Якщо ні буде більш масштабна, потужніша акція, далі буде… Ми вичерпали усі можливості щодо врегулювання галузевих проблем у рамках соціального діалогу. Українські медики не погоджуються з безсистемною науково та економічно необгрунтованою реформою системи охорони здоров’я, яка не відповідає Конституції України та законодавству України. Реформа, що пропонується, не передбачає необхідного фінансування для забезпечення конституційного права громадян на безоплатну, якісну та доступну медичну допомогу», - сказала Коваль.

Вона наголосила, що медики України обурені несправедливими дискримінаційними підходами в оплаті праці та порушенням трудових прав медиків.

«У наших медиків – низький рівень оплати праці, несвоєчасна її виплата, скасувано оплати та надбавки, медиків направляють у відпустки без збереження зарплати, скорочення кадрів, а водночас збільшенням навантаженням», - сказала Коваль.

За її словами, медики, вимангають розпочати реальну медичну реформу з дотриманням Конституції.

«Ми не проти реформ. Усе що презентується - не нові речі усе це є у світі. У країнах Європи на які посилаються розробники існує обов’язкове медичне страхування, яке додає грошей і тоді можна говорити про якісь реальні речі. Українська медицина має фінансуватися[MN1] не менше 7 % від ВВП (зараз 3% від ВВП – це 80 доларів на людину на рік). Та з урахуванням наших особливостей. Питань дуже багато. Зокрема, якщо взяти сьогоднішнє фінансування – щоб одни мав отимувати заявлену чиновниками зарплату, ми маємо звільнити двох лікарів», - сказала Коваль.

Учасники прес-конференції заявили, що медики вимагають призначити міністра МОЗ, збільшення медичної субвенції не менше ніж на 3,9 млрд грн, погашення заборгованості з виплати зарплати та своєчасної виплати зарплати.

Вони закликали не допустити руйнації та комерціалізації системи охорони здоров я , зберегти кадровий персчонал галузі та забезпечити конституційне право українців на доступну та якісну медицину.