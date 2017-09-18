У ВР зареєстровано законопроект про сільську медицину

У Верховній Раді України зареєстровано президентський проект закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117).

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У Верховній Раді України зареєстровано президентський проект закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117).

Його мета – покращити доступ людей, які проживають в сільській місцевості, до якісних медичних послуг. У селах нині проживає 13 млн українців або 30% населення. Проект реформування сільської медицини передбачає розвиток інфраструктури та додаткове фінансування і покликаний створити умови, щоби залучити в сільську місцевість лікарів та медичний персонал.

Законопроект передбачає будівництво додаткових амбулаторії з можливістю проживання родини лікаря, придбання автомобілей для лікарів, щоб вони могли пересуватися між селами, а також створення можливості для отримання освіти та підвищення кваліфікації.

Крім того, законопроект закладає основи розвитку “телемедицини”, щоб лікарі мали змогу консультуватися з колегами за допомогою відеозв'язку.

Цього року в бюджеті вже передбачено 4 млрд гривень на розвиток охорони здоров’я у сільській місцевості. Крім того Уряд заклав додатковий 1 млрд гривень на розвиток системи охорони здоров'я у селах у 2018 році.

Тексту законопроекту наразі немає на сайті парламенту.

Як повідомляв УНІАН, за дорученням президента фахівці розробили програму реформи сільської медицини, якою, серед іншого, передбачено телемедицину.

Згідно з програмою, у всіх ФАП та сільських амбулаторіях буде проведено широкополосний інтернет і створені умови, аби медики могли якісно обстежувати пацієнтів та отримувати консультації від своїх колег з району чи більш кваліфікованих профільних лікарів.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначав, що на розвиток і підтримку сільської медицини в проекті Держбюджету на 2018 рік виділено 1 млрд грн.