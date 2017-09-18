На Донбасі за два роки внаслідок вибухів мін поранено майже 5,3 тис людей - МОЗ

У Донецькій і Луганській областях за останні два роки поранення в результаті вибуху мін отримали майже 5,3 тис. осіб.

Читайте такожЗ початку року реабілітацію у військових медичних закладах прийшли більше тисячі учасників АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я Тетяна Тимошенко під час круглого столу «Гуманітарне розмінування як обов’язок держави».

Вона навела статистичні дані щодо поранених внаслідок мінно-вибухових травм. За її словами, Статистика почала збиратися в середині 2015 року, тому вона не є повною щодо кількості поранених з початку бойових дій у 2014 році.

Зокрема, на основі даних, які були подані цивільними військовими адміністраціями Донецької і Луганської областей, відомо про 5284 поранених, серед яких 81 особа - це діти. Також представниця МОЗ зазначила, що інвалідність внаслідок цих поранень отримали 85 осіб, з них - 13 дітей.

«На сьогодні медицина у прифронтових регіонах організована за типом військо-цивільних бригад. Усім пораненим надається екстрена медична допомога. Також до евакуації залучені волонтерські та благодійні організації, які, по суті, виконують основну роботу щодо евакуації поранених, і в цьому є велика проблема, тому що центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф як в Донецькій, так і Луганській області був залишений на окупованій території», - сказала Тимошенко.

«Було створено два нові центри, але, на жаль, вони не заповнені ні кадрами, ні відповідними ресурсами, обладнанням і автомобілями. Тільки Донецька область закупила частину автомобілів для забезпечення. І звичайно, є проблема в безпеці самого персоналу, тому що у нас були випадки обстрілів машин екстреної допомоги. Ми втратили бригаду екстреної допомоги, яка була просто розстріляна», - додала начальник управління.