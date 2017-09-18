Усі вчителі мають бути готові працювати з дітьми з особливими потребами - Гриневич

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич підкреслює важливість включити в програму підготовки всіх шкільних вчителів блок по роботі з дітьми з особливими потребами.

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Про це міністр заявила під час круглого столу «Діти – провідники змін», повідомляє прес-служба Міносвіти.

За словами Гриневич, новий Закон «Про освіту» несе в собі значне розширення інклюзивної освіти, «але тут є й значні виклики щодо цього».

«Мало створити матеріальні можливості для інклюзивної освіти. Архітектурна доступність - далеко не єдиний показник, необхідний для інклюзії. Потрібно, щоб людей з особливими потребами почали розуміти, навчилися ставитися до них з повагою. І, найголовніше, щоб вчителі знали, як працювати з такими дітьми. Тому зараз нам дуже важливо в підготовку всіх наших шкільних вчителів включити блок щодо роботи з дітьми з особливими потребами», - зазначила міністр.

«Інший виклик - навчити школярів ставитися з повагою до гідності один одного, незалежно від того, має дитина особливі освітні потреби чи ні», – підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту», що розширює можливості для розвитку інклюзії в системі освіти України.