Гімнастика для мімічних м'язів

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Рекомендовані вправи, що входять в комплекс гімнастики для мімічних м`язів, можна виконувати вранці перед дзеркалом, розмовляючи по телефону, стоячи біля плити. Кожна вправа направлена на зміцнення різних груп мускулатури щелепно-лицьової області (кругового м`яза ока, м`язів підборіддя, м`язів шиї, щокового м`яза і т.д.).

Щільно закрити очі, пауза (рахувати до три), потім широко розкрити очі, пауза; виконувати 5 разів.

Те ж саме, притримуючи у зовнішніх кутах очей кругові м`язи ока вказівним і середнім пальцями.

Вдих через ніс, розширюючи і розтягуючи крила носа; видих через рот.

Зуби зімкнуті; вдих через рот, кути рота різко розтягнути в боки, видих через ніс.

При зімкнутих зубах видих через рот: витягнувши губи трубочкою, потім через лівий і правий кути рота або надуваючи щоки.

Вдих через ніс з втягуванням щік, видих через рот.

Повільний вдих через ніс, закинувши голову назад, видих через рот, голова повертається в початкове положення.

При вдиху нахилити голову до правого, потім до лівого плеча; плече не піднімати.

Круговий поворот голови вліво, потім управо.

Максимальні повороти голови вліво і управо.

При вдиху поволі, з силою висувати підборіддя вперед; при видиху – повертати в початкове положення.

Вправи рекомендується виконувати щодня, спочатку 2-3 рази, надалі довівши до 10 разів на день.

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