Грудне вигодовування знижує ризик захворювань серця у жінок

Дослідники з Університета Піттсбурга (Пенсільванія, США) з`ясували, що чим довше жінка годує дитину грудьми, тим менша ймовірність розвитку у неї хвороб серця, повідомляє EurekAlert. Результати дослідження будуть опубліковані в наступному номері Obstetrics & Gynecology.

Учені опитали майже 140 тисяч жінок, у яких настала менопауза. В середньому вони закінчили годувати грудьми близько 35 років тому.

У жінок, які ніколи не годували грудьми, в порівнянні з жінками, що робили це більше року, вірогідність розвитку патології серця аж до серцевих нападів була вища на десять відсотків. Навіть місяць грудного вигодовування зменшує шанси розвитку у жінок діабету, підвищення артеріального тиску і рівня холестерину, які є причиною захворювань серця.

За словами доктора Элеанор Шварц (Eleanor Schwarz), серцево-судинні захворювання є причиною смерті великої кількості жінок, тому дуже важливо знати, які профілактичні заходи слід вживати жінкам. Доктор Шварц додала, що раніше вже було відомо про вплив термінів грудного вигодовування на дитину, але тепер очевидно, що збільшення періоду годування грудьми корисно і для матері.

medportal.ru