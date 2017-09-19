МОЗ і Кабмін домовилися про погашення боргів по зарплатах лікарям

Такої домовленості досягли представники уряду та Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) з Профспілкою працівників охорони здоров’я, повідомляє медичне відомство на своїй сторінці у соцмережі.

Читайте такожБільше тисячі медиків вийшли на акцію протесту, у центрі Києва частково перекрили рух (фоторепортаж)Станом на 13 вересня 2017 року заборгованість становить 81,7 млн грн.

Раніше повідомлялося, що у медзакладах всієї країни у медичних працівників збирали підписи, здебільшого мотивуючи це акцією заради погашення заборгованості заробітних плат, яка системно виникає вже далеко не перший рік поспіль.

"Щоби запобігти виникненню заборгованості по зарплатах медикам, які систематично трапляються наприкінці року, МОЗ підготувало проект розпорядження Кабміну "Про розподіл резерву медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей документ ухвалять на найближчому засіданні Кабінету міністрів.

У свою чергу в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун уточнила, що "до сьогодні кардинальні зміни у фінансовому забезпеченні фахівців охорони здоров’я не були можливими через застарілу систему управління, оновити яку має медреформа".

"Без ухвалення відповідних законів парламентом ситуація принципово не зміниться, а дефіцит і заборгованість по зарплатах і надалі виникатимуть щороку.

Саме тому МОЗ підтримує прагнення медиків змінити такий стан справ і робитиме все від нього залежне, щоб парламент ухвалив законопроекти №6327 та №6604, необхідні для старту медичної реформи", – заявила Супрун.

Як повідомляв УНІАН, під Верховною Радою проходить страйк медиків. Протестна хода почалася на Майдані Незалежності і вирушила до будівлі парламенту. Учасники протесту профспілок працівників охорони здоров'я вимагають: збільшення медичної субвенції майже на 4 млрд грн, призначення профільного міністра, підвищення зарплати та погашення заборгованості, проведення реформи системи охорони здоров'я з дотриманням Конституції та законодавства, а також з урахуванням позиції профспілки.