Пестициди провокують розвиток хвороби Паркінсона

Тривалий контакт з пестицидами значно збільшує ймовірність розвитку хвороби Паркінсона, встановлено в результаті багаторічних досліджень, проведених групою учених з Каліфорнійського університету під керівництвом професора Битий Рітц (Beate Ritz). Результати дослідження були опубліковані в American Journal of Epidemiology.

З 1998 по 2007 роки дослідники вивчили 368 випадків захворювання. Як контрольну групу учені розглядали 341 жителя Каліфорнійської долини – землеробського району, де з 1974 по 1999 роки постійно використовувалися різні пестициди.

Як з`ясувалося, у людей, що проживають не далі за п`ятсот метрів від сільськогосподарських угідь, які оброблялися протигрибковим агентом «Манеб» (Maneb) і гербіцидом «Паракват» (Paraquat), ймовірність розвитку хвороби Паркінсона була вища на 75 відсотків. При обстеженні, у віці до 60 років захворювання удвічі частіше зустрічалося у людей, що піддавалися дії одного з пестицидів, і більш як в чотири рази частіше у тих, що піддавалися дії і тієї, і іншої речовини.

За словами одного з авторів, це перше епідеміологічне дослідження, яке підтверджує, що застосування пестицидів «Манеба» і «Параквату» має сильну токсичну дію на нейрони і значно збільшує ймовірність розвитку хвороби Паркінсона у людей, що проживають в районах використання цих агентів.

mednovosti