Шашликовий сезон без шкоди здоров'ю

Хтось вже з головою занурився в шашликовий сезон, хтось ще перебуває в передчутті. Незалежно від того, на якій стадії ви знаходитеся, вам потрібно подумати про своє здоров`я і зробити так, щоб шашлична пора не додала вам зайвих кілограмів і шкідливих речовин в організмі. Для цього вам в першу чергу необхідно буде відмовитися від сосисок, чіпсів і інших подібних продуктів.

Вибирати для гриля варто наступні продукти:

Овочі У списку корисних для барбекю продуктів овочі займають перше місце. Не бійтеся того, що овочі можуть бути не смачними. Головне смачно їх замаринувати. Для готовки на відкритому вогні ви можете використовувати різні овочі: помідори, баклажани, молоді кабачки, перець, цибулю, а також шампіньйони. Овочі містять мало калорій, багато антиоксидантів і клітковину. У цьому і полягає їх користь.

Для овочів підійде наступний маринад: лимонний сік, небагато оливкової олії, дрібно нарізаний часник, базилік. Якщо ви не встигли приготувати маринад, можна безпосередньо перед насадженням на шампур збризнути овочі оливковою олією і посипати базиліком.

Риба Містить омега-3 жирні кислоти, які корисні при підвищеному кров`яному тиску, захворюваннях серця і т.п. Крім того, риба, приготована на грилі, – це дуже смачно.

Маринад для риби готуємо таким чином. Змішується нарізаний часник, оливкова олія, базилік, розмарин або інші спеції для риби. Риба повинна полежати в маринаді хоч би 2 години. Перш ніж класти рибу на грати, загорніть її у фольгу. Це збереже аромат, убереже продукт від прилипання до грат і від падіння крізь них, що часто трапляється з ніжними сортами риби.

Нежирне м`ясо Це може бути філе курки, індички, нежирна свинина, телятина. Для м`яса використовується маринад кислуватий для того, щоб розм`якшити жорсткі м`язові тканини, тому маринад для м`яса зазвичай гостріший, ніж для курки.

Окрім широко використовуваного маринаду (лимонний сік, цибуля, помідори і спеції), можна випробувати наступні рецепти.

1. Лимонний сік, чорний мелений перець, 2 ст. ложки коричневого цукру.

2. Маринад для курки - соєвий соус, часник, тертий імбир, коричневий цукор, лимонний сік.

Здорового шашликового сезону!

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