У Києві відкрито новий центр допомоги новонародженим

У Києві на базі Неонатологічного центру Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» було відкрито 17-й центр надання допомоги новонародженим «Колиски надії».

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, це спільний проект британського художника Деміена ХЬОРСТА та Фонду Віктора Пінчука в рамках однойменної програми фонду в галузі охорони здоров’я.

Медичне обладнання для цього центру придбано на кошти, отримані від продажу на аукціоні Sotheby`s картини «Темні дні» (Dark Days), яку Д.ХЬОРСТ пожертвував фонду спеціально на реалізацію програми «Колиски надії». Робота була створена у 2008 році та виставлена 5 лютого на аукціонні торги.

Британський художник зазначив, що дуже любить мистецтво, воно пробуджує найкращі почуття, але життя завжди має безмежно більше значення.

Д.ХЬОРСТ також сказав, що приємно здивований тим, як швидко було придбане обладнання за виручені кошти від картини. «Часто буває так, що даєш гроші, і не можеш зрозуміти, куди вони пішли, а тут відбулося все швидко і чисто», – сказав художник.

«Центр, який ми відкрили спільно з Деміеном ХЬОРСТОМ, має не просто рятувати дітей, а давати їм можливість відчути повноцінність життя», – зазначив засновник фонду В.ПІНЧУК.

У центрі «Колиски надії» на базі лікарні «Охматдит» реалізовано проект, який дозволить комплексно забезпечувати на найвищому рівні догляд за дітьми з екстремально низькою масою тіла при народженні (менше 1000 г). В його рамках у відділеннях виходжування недоношених дітей створено блоки інтенсивної терапії, оснащення яких дозволяє застосовувати передові методи лікування розладів дихання. Кабінет діагностики та лікування ретинопатії обладнано спеціалізованою лазерною системою для проведення корекції уражених ділянок сітчатки ока. Раніше подібні захворювання призводили до незворотної втрати зору дитини.

Центр вперше оснащено сучасним автоматичним аналізатором газів та електролітів, що визначає показники на основі мінімальних об’ємів крові для дослідження. Встановлено обладнання діагностики слуху новонароджених, яке дозволяє на ранніх стадіях виявити порушення та зберегти здоров’я дитини. Загалом у центрі встановлено 59 одиниць медичної апаратури. Загальна вартість проекту зі створення центру «Колиски надії» на базі Неонатологічного центру Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» становила 320 тис. 448 доларів США.

Завідувач центру Тетяна ОРЛОВА зауважила, що вперше в Україні у відділеннях неонатології, і зокрема в лікарні «ОХМАТДИТ», встановлено таке висококласне обладнання для лікування та виходжування глибоко недоношених дітей.

Д.ХЬОРСТ уже не вперше долучається до благодійних проектів. Він регулярно підтримує різні акції, спрямовані на боротьбу з ВІЛ/СНІД, на захист дикої природи, покращення умов життя дітей та підтримку молодих талантів. У 2004 році художник виступив одним із співзасновників благодійного фонду Strummerville, що вшановує пам`ять друга Д.ХЬОРСТА та колишнього лідера гурту the Clash Джо Страммера (Joe Strummer) і діяльність якого зосереджена на допомозі молодим музикантам.

Художник на відкритті відділення сказав, що для нього немає різниці, дітям з якої країни допомагати. І взагалі медичне обладнання та схожа обстановка, за власним зізнанням британця, надихають його на нові творіння. Д.ХЬОРСТ навів приклад, що намалював картину на тему кесаревого розтину, після спостереження за пологами дружини, яка народжувала через кесаревий розтин.

*** Програма «Колиски надії» – одна з програм Фонду Віктора Пінчука в галузі охорони здоров’я. Її стратегічною метою є збереження життя та здоров’я кожної дитини, що народилась в Україні.

Програма передбачає створення загальнонаціональної мережі центрів надання допомоги новонародженим, оснащених найновішим та найбільш високоякісним обладнанням, професійну підготовку персоналу центрів. У рамках програми регулярно проводяться тренінги, семінари, виїзні конференції за участю найкращих спеціалістів України, ближнього та дальнього зарубіжжя.