Богомолець заявила, що медики протестуватимуть поки не виконають їхніх вимог

Акції протесту, що проводять профспілки працівників охорони здоров'я України, будуть продовжені, якщо не будуть виконані їхні вимоги.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець на брифінгу в парламенті.

Вона зазначила, що сьогодні відбулася “перша масова попереджувальна акція протесту”, в якій було “до 10 тисяч людей, які привезли з собою 100 тисяч підписів” щодо підтримки вимог медичних профспілок.

Богомолець нагадала, що йдеться про необхідність призначення “легітимного міністра”, і наголосила, що медики вимагають погашення заборгованості по зарплаті.

“Щойно уряд пообіцяв, що до 1 жовтня заборгованість по зарплаті буде погашена”, - зазначила вона.

Також депутат наголосила на необхідності “гідної зарплати для медиків, які сьогодні отримують таку ж зарплату, як санітарки і медсестри”.

За її словами, медичні профспілки не підтримують реформу, яка запропонована урядом, а виступають за ухвалення законопроектів, які розроблені спільно з експертами, і, зокрема, передбачають загальнообов’язкове медичне страхування.

Богомолець наголосила, що у випадку невиконання вимог профспілок “будуть наступні кроки — всеукраїнський медичний форум, а акції протесту будуть продовжені”.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 вересня, медики проводять попереджувальну протестну акцію біля будівлі Верховної Ради. Серед основних вимог учасників мітингу: збільшення медичної субвенції майже на 4 млрд грн, призначення профільного міністра, підвищення зарплати та погашення заборгованості, проведення реформи системи охорони здоров'я з дотриманням Конституції та законодавства, а також з урахуванням позиції профспілки.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, заборгованість медикам по зарплаті станом на 13 вересня складає 81,7 млн грн. У відомстві зазначили, що вже підготовлений проект розпорядження Кабміну «Про розподіл резерву медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році», який було погоджено ухвалити на найближчому засіданні Кабінету міністрів України. Також у МОЗ запевнили, що заборгованість медикам по зарплаті, що систематично трапляється наприкінці року, буде погашена до кінця року.