Запоріжжя: на гостру кишкову інфекцію захворіли 14 дітей

Вчора у Запоріжжі з дошкільного закладу №219 до міської дитячої поліклініки були доставлені 14 дітей віком від 2 до 6 років із захворюванням на гостру кишкову інфекцію, гастроентероколіт ротавірусної етіології.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Після обстеження 6 дітей у стані середньої важкості були госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні, решта 8 дітей із легкою формою захворювання відправлені додому на амбулаторне лікування.

Фахівцями міської СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.