Огрядні авіапасажири платитимуть більше

Ірландська авіакомпанія Ryanair розглядає питання про введення додаткових зборів для пасажирів, які страждають від зайвої ваги. За даними компанії, ця пропозиція вже отримало підтримку приблизно 30 тисяч пасажирів Ryanair, пише The Daily Telegraph.

"Більше 100 тисяч пасажирів взяли участь у нашому опитуванні. Приблизно кожен третій респондент вважає, що занадто важкі пасажири повинні платити спеціальний збір на вагу", - розповів представник авіакомпанії Стівен МакНамара.

"Збір на вагу буде стягуватися тільки з дійсно повних людей, які займають простір інших пасажирів, сидячи поруч з ними", - додав він.

Минулого тижня американська авіакомпанія United Airlines також повідомила про намір стягувати збори з пасажирів, які страждають від зайвої ваги, у випадку, якщо їм не вистачає одного крісла в салоні економ-класу.

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