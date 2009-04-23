У товарах знизять вміст солі

Представники британсько-нідерландської компанії Unilever заявили, що вміст куховарської солі у вироблених компанією харчових продуктах поступово знижуватиметься протягом декількох років. Асортимент компанії включає близько 22 тисяч найменувань продуктів харчування.

У 2003 році Unilever почала відповідну програму, скоротивши кількість куховарської солі у харчових продуктах на десять відсотків. У планах компанії допомогти споживачам до 2010 року досягти рекомендованої норми споживання солі – 6 грам на людину в день. А до 2015 року понизити вміст солі в продукції, що виготовляється, і досягти стандартів Всесвітньої організації охорони здоров`я - 5 грам в день на людину.

За словами співробітників компанії, зменшення вмісту солі не відіб`ється на смакових якостях продуктів, оскільки при їх виготовленні буде використано більше спецій.

Куховарська сіль є джерелом іонів натрію, що виконують важливі функції в організмі людини, включаючи перенесення нервових імпульсів і скорочення м`язів. Проте надлишок цих іонів може стати причиною артеріальної гіпертензії.

medportal.ru