Кабмін пропонує в 2018 році в 6 разів збільшити фінансування Держпродспоживслужби

Уряд пропонує у наступному році в 6 разів збільшити фінансування Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів для боротьби з небезпечними вірусними захворюваннями тварин, зокрема африканською чумою свиней (АЧС).

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Як повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк, згідно з проектом держбюджету на 2018 рік, фінансування протиепізоотичних заходів в наступному році зросте до 687,2 млн грн з 113,7 млн грн, що дозволить повністю покрити потреби відомства у фінансовому ресурсі.

«Відбулося збільшення витрат на протиепізоотичні заходи. Держпродспоживслужбі виділили додаткове фінансування в обсязі 687,2 млн грн... Це повне забезпечення заявки Держпродспоживслужби», - сказав Мартинюк, додавши, що ці кошти дадуть змогу державі більш ефективно боротися з епідемією АЧС.

Згідно з проектом держбюджету на 2018 рік, в цілому Кабмін пропонує збільшити фінансування Держпродспоживслужби до 3,02 млрд грн. Зокрема, на керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів буде направлено 1,6 млрд грн, на організацію і регулювання діяльності установ в системі Держпродспоживслужби - 594,7 млн грн, на проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю - 124,7 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Кабмін збільшив загальну фінансування Держпродспоживслужби порівняно з 2016 роком на 70% - до 1,9 млрд грн. Але більша частина виділених коштів була спрямована на збільшення зарплатного фонду співробітників відомства для боротьби з корупцією.

Наприкінці минулого року ряд аграрних асоціацій написали відкритий лист на ім'я прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням збільшити фінансування відомства для боротьби із захворюваннями тварин. Згідно з їхніми підрахунками, для проведення планових протиепізоотичних заходів в 2017 році необхідно було передбачити у держбюджеті близько 337 млн грн.

Глава Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує за підсумками 2017 року в Україні 200-250 спалахів АЧС, тоді як у минулому році було зареєстровано 91 випадок зараження.