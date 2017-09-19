Демографічна ситуація в Україні: на 100 померлих - 61 народжених

Чисельність населення України станом на 1 серпня 2017 року склала 42 млн 456 тис. осіб, що на 128,5 тис. осіб менше, ніж на початок року, повідомила Державна служба статистики України.

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У січні-липні 2017 року, за даними Держстату, в Україні народилося 209,4 тис. дітей, у той час як за аналогічний період 2016 року цей показник склав 227,1 тис. дітей. У січні-липні було відмічено природне скорочення населення на 131,3 тис. осіб, тоді як у січні-липні 2016 року цей показник склав 117,1 тис. чоловік. При цьому число прибулих в країну перевищила кількість тих, хто виїхав з країни на 2 736 осіб, за аналогічний період 2016 року цей показник склав 6 771 осіб.

У повідомленні Держстату зазначається, що залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих - 61 народжених.

Дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на кінець 2016 року склала 42 млн 584,5 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 176 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2015 року.

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Навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій в регіоні чисельність населення України була істотно скоригована і зменшена до 43 млн до 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити дану оцінку не рідше одного разу на десять років.