Розенко обіцяє, що в 2018 році зарплата медиків зросте

Уряд зобов'язується виплатити борги із заробітної плати медпрацівникам в повному обсязі до кінця року, повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко на своїй сторінці в Facebook.

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«Уряд бере на себе зобов'язання, що всі борги з виплати заробітної плати будуть погашені й до кінця року всі необхідні кошти для своєчасної виплати заробітних плат медпрацівникам будуть виділені в повному обсягу», - написав він.

Віце-прем'єр запевнив, що всі необхідні рішення для погашення заборгованості будуть ухвалені урядом найближчим часом.

Розенко закликав представників місцевої влади не залишатися осторонь від проблем лікарів та залучити кошти місцевих бюджетів для підвищення оплати праці висококваліфікованим медичним працівникам та недопущення заборгованості.

Він зазначив, що питання оплати праці медичних працівників вимагає системного рішення. «Проблема виникнення заборгованості із зарплати наприкінці року не нова. Вона триває не менш ніж 5-6 останніх років. І це говорить про те, що реформа в системі охорони здоров'я назріла і перезріла. Тому що без цього такі проблеми виникатимуть постійно. Безумовно, локально зараз ми вирішимо всі питання щодо фінансування галузі до кінця року, але ми маємо працювати над впровадженням механізмів залучення додаткового ресурсу в систему охорони здоров'я», - наголосив віце-прем'єр.

За словами Розенка, в разі необхідності, уряд ініціюватиме внесення змін до держбюджету на 2017 рік.

Він також повідомив, що в 2018 році мінімальна заробітна плата буде підвищена, зокрема й для працівників охорони здоров'я.

«На наступний рік передбачено зростання мінімальної заробітної плати до 3723 грн, ми передбачаємо також збільшення першого тарифного розряду ЄТС (єдиної тарифної сітки - УНІАН) до 1700 грн. Таким чином, оплата праці працівників бюджетної сфери, й зокрема медпрацівників, зростатиме», - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України закладає в проект бюджету на 2018 рік збільшення фінансування системи охорони здоров'я на 11 млрд грн - до 112,5 млрд грн.

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Як відзначають в Міністерстві охорони здоров'я України, станом на 13 вересня 2017 року заборгованість із зарплати медпрацівникам становить 81,7 млн грн.

Сьогодні, 19 вересня, медики проводять попереджувальну акцію протесту в центрі Києва. Заплановані хода і пікетування Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, Адміністрації президента України. Серед основних вимог учасників: збільшення медичної субвенції майже на 4 млрд грн, призначення профільного міністра, підвищення зарплати і погашення заборгованості, проведення реформи системи охорони здоров'я з дотриманням Конституції та законодавства, а також із урахуванням позиції профспілки.