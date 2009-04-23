Ліфтинг обличчя в домашніх умовах

Ризикнемо запропонувати Вам один відомий і достатньо ефективний рецепт для підтяжки шкіри обличчя – курс масок з алое:

для її приготування потрібно узяти дрібно нарізані шматочки столітника, загорнути у фольгу і на два тижні покласти в холодильник. В результаті вийде желе, яке слід перекласти в скляну баночку, яка обполоснута кип`ятком; желе через день наносять на обличчя, заздалегідь змащене відповідним для Вашої шкіри кремом, а через 15-20 хвилин змивають цю масу прохолодною водою; після трьох процедур наноситься тільки желе без крему; потім – знову три рази алое з кремом, а на четвертий день – одне алое.

Тривалість курсу масок із столітника – місяць-півтора.

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