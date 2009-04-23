Завтра в Україні - знову заморозки

24 квітня на території України за прогнозами синоптиків утримається невелика хмарність, без опадів, лише вночі на Закарпатті та в Карпатах місцями пройде невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі 24 квітня будуть заморозки у повітрі 0-5° (у східній частині до 8°), на поверхні ґрунту 5-10°, на Правобережжі та півдні Криму подекуди нічна температура 1-6° тепла; вдень в Україні 11-16° тепла; на Закарпатті вночі 3-8° тепла, вдень 17-22°.

На Київщині очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі по області заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні ґрунту до 8°; температура вдень 11-16° тепла. По м. Києву температура вночі 1-3° тепла, на грунті заморозки 0-4°, температура вдень 13-15° тепла.