У Полтаві викрито нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

Сьогодні вночі в Полтаві міліція викрила підпільну нарколабораторію, в якій виготовляли амфетамін.

Про це на колегії в Полтавській ОДА заявив начальник ГУ МВС України в Полтавській області Михайло ЦИМБАЛЮК.

"Сама нарколабораторія знаходилася в Полтаві, а реалізаторів було спіймано "на гарячому" в Кременчуку. За попередньою інформацією, виготовлений наркотик вони продавали в Дніпропетровську, Харкові та інших містах", - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

За його словами, працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали 12 членів нарколабораторії.

"Зараз ми проводимо подальшу перевірку. Все задокументовано. Обладнання вилучено. Зараз проводяться обшуки", - заявив М.ЦИМБАЛЮК