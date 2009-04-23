"Тихі" серцеві напади вбивають частіше

Безсимптомні форми інфаркту міокарду, можливо, поширеніші, ніж вважалося раніше.

У переважній більшості випадків ішемічна хвороба серця є прямим наслідком зіпсованих курінням судин легенів.

За даними дослідження Медичного центру Університету Дьюка (США), щороку близько 200 тисяч американців переживають інфаркт, не підозрюючи про це.

Так званий непроникаючий інфаркт міокарду (у західній медичній літературі — non-Q-wave UMI) найбільш поширений у людей з підозрою на коронарну хворобу. Навіть якщо напад мав місце кілька років тому, знання про це необхідне для правильного діагностування і лікування пацієнта.

Інфаркт міокарду — це некроз ділянки міокарду (м`язового шару серця) унаслідок припинення його кровопостачання. Інфаркт може бути трансмуральним (проникаючим) і непроникаючим. На електрокардіограмі головною ознакою проникаючого інфаркту міокарду є поява патологічного зубця, який прийнято позначати літерою Q. При непроникаючому інфаркті міокарду такого зубця на ЕКГ немає, що сильно утрудняє діагностику. Тому застосовуються альтернативні методики — оцінка сироваткових ферментів і нуклідні дослідження.

Учені з Університету Дьюка з`ясували, що у пацієнта, що переніс непроникаючий інфаркт міокарду, ризик смерті при наступному серцевому нападі в 17 разів вищий, ніж у людини, для якої цей напад, — перший.

Серцево-судинні захворювання найчастіше стають причиною смерті американців. За даними Американської кардіологічної асоціації, в 2005 році вони забрали життя 864 480 жителів США. У Росії хвороби органів кровообігу стають причиною 56% смертей (статистика за 2005 рік).

Результати дослідження опубліковані в журналі PLoS Medicine.

newsland.ru