Cхильність до раку в генах - не закладена

Учені з Усесвітнього фонду по вивченню онкологічних захворювань (World Cancer Research Fund) називають небезпечним міфом твердження про те, що схильність до раку закладена в генах. За їх словами, рак в три рази частіше виникає не через гени, а через нездорове харчування і поганий спосіб життя. І лише 5-10% випадків онкологічних захворювань викликаються генами, повідомляє The Telegraph.

За словами медиків, 39% найбільш поширених ракових захворювань, включаючи рак грудей і кишечника, можна запобігти за допомогою здорового харчування, фізичної активності і контролю ваги. А якщо додати до цього ще і відмову від куріння, то ризик виникнення злоякісної пухлини знизиться ще більше.

Втім, генетичну схильність до раку не можна зовсім скидати з рахунків, пише The Telegraph. Днями співробітники Університету Едінбургу (University of Edinburgh), Великобританія, виявили генетичні «гальма», які можуть уповільнити або зупинити такі захворювання, як рак і розсіяний склероз.

За оцінками Міжнародного агентства по дослідженню раку (International Agency for Research on Cancer), рівень смертності від ракових захворювань на Землі до 2030 року виросте удвічі в порівнянні з нинішніми показниками і досягне 17 млн. чоловік.

newsland.ru