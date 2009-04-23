Хвиля мега-злиття у фармгалузі продовжиться

Як наголошується у новому звіті «Злиття і поглинання у фармацевтичному секторі в 2009 р. – критичні чинники успіху конкуренції на ринку консолідації», підготовленому експертами британського інформаційно-видавничого агентства URCH Publishing, операція між фармацевтичними компаніями Pfizer і Wyeth приведе до значних змін в світовій фармгалузі і спричинить за собою подібні операції між іншими крупними фармвиробниками.

На думку автора звіту Стіва Сегета, 2009 р. стане роком таких змін у структурі і динаміці розвитку світової фармгалузі, яких вона не переживала з 2000 р. Експерти вважають, що за трьома мега-злиттями, про які повідомляли у I кварталі 2009 р., можливо, послідують ще три операції, що приведе до зміни в розстановці сил серед десятки провідних світових виробників ліків. «Двома найбільш можливими операціями можуть стати операції з придбання Bristol-Myers Squibb і Bayer», - вважає пан Сегет. Серед потенційних покупців він згадує Sanofi-Aventis і Novartis, проте не скидає з рахунків і Johnson&Johnson або GlaxoSmithKline, якщо у останньої не складеться операція з американською біотехнологічною компанією Allergan. Крім того, він вважає, що консолідація необхідна таким компаніям, як Eli Lilly, GlaxoSmithKline і Takeda. Кожна з них повинна активно розглядати можливості для консолідації, щоб задовольнити інвесторів і продовжувати конкурувати з тими компаніями, які вже об`єдналися. Автори звіту вказують, що консолідація фармсектору призведе до фундаментального зрушення у ринковій динаміці, яке торкнеться практично всіх категорій продукції.

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