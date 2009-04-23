Донеччина: у регіоні збільшується кількість онкохворих дітей

У Донецькій області спостерігається тенденція до зростання частоти виявлених злоякісних новоутворень у дітей. Про це сказав начальник головного управління охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації Олександр Онищенко, виступаючи сьогодні, 23 квітня на колегії в ОГА.

"Особливу тривогу викликає тенденція зростання показника онкозахворюваності у дітей. За останні 4 року вона зросла на 30% і склала в 2008 році 11,6 на 100 тисяч дітей. Осноовна причина - комплексна дія соціальних і екологічних причин", - сказав він.

Крім того, він відзначив, що проблема захворюваності і смертності від злоякісних новоутворень – це одне з найбільш актуальних на сьогодні питань в охороні здоров`я.

Рак входить до числа трьох основних причин смерті у всіх вікових групах населення. У структурі захворюваності населення, продовжив А.Онищенко, перше місце займають захворювання органів дихання, потім молочної залози (у жінок), шлунку, шкіри і кишечника.

Однією з причин високої онкозахворюваності та смертності є: куріння, несприятлива екологічна ситуація, недостатня робота з населенням з питань здорового способу життя і не своєчасна діагностика онкозахворювань.

"На сьогодні має ризик захворіти раком кожен 4-й чоловік і кожна 6-а жінка. У лікувально-профілактичних установах області під диспансерним спостереженням знаходиться більше 96 тисяч онкологічних хворих", - сказав він.

Також начальник управління охорони здоров`я вказав, що першорядне завдання для медпрацівників у тому, щоб виявляти злоякісні новоутворення на ранній стадії і особливо при профогляді.

Проте, продовжив лікар, головна причина того, що не дозволяє лікарям своєчасно діагностувати онкопатолоії є слабке забезпечення діагностичною апаратурою.

ostro.org