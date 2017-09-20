Полторак відсторонив від посади головного психіатра Міноборони

Міністр оборони України генерал армії Степан Полторак вирішив відсторонити від посади начальника Головного військового клінічного госпіталя.

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Про це голова Міноборони повідомив у Facebook.

"Щойно прийняв рішення про відсторонення від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" полковника Олега Друзя у зв'язку з незадовільним виконанням службових обов'язків та призначив службове розслідування", - заявив Полторак.

Як повідомляла у Facebook прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, 15 травня слідчі прокуратури Києва спільно з СБУ затримали начальника клініки психіатрії Головного військово-медичного госпіталю, який вимагав 52 тис. хабара за довідку про неможливість проходження військової служби.

За інформацією Максимець, ще 10 тис. грн отримав командир роти, майор, який допомагав головному психіатру Міністерства оборони у його злочинних діях.

Затриманим було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі).