Антивакцинальна кампанія - війна проти Ющенка?

"Ми не змогли уникнути інформаційного нападу. Одразу ввечері після загибелі дитини в Краматорську про це повідомляли у міжнародних і закордонних мас-медіа. По тому, як працювали по цьому випадку, зрозуміло що працювала серйозна система. Однозначно цим хтось керував.

Це був міжнародний рівень, і були задіяні наші політики", - прокоментував сьогодні, 23 квітня, під час прес-конференції у Львові, з приводу проведення першого в Україні Європейського тижня імунізації міністр охорони здоров’я України Василь Князевич.

В.Князевич прокоментував ZAXID.NET: "Висновки науково-практичної конференції, аналітика МОЗ України говорять, що повернутися до додаткової вакцинації проти краснухи і кору треба у тому випадку, якщо ми впевнені, що 95% дітей і дорослих, які мають бути охоплені, зможуть бути привиті. Досягнемо ми цього влітку і восени? Думаю, ми не встигнемо підготувати суспільство. Якщо ми повернемося зараз до вакцинації індійською вакциною, яка є якісна, можу припустити, що міг б статися інцидент, смерть люди, що було чітко сплановано, щоб остаточно доказати свою правоту. В такому разі ми вже вакцинацію ніколи не відновимо". Він додав: "Ми входимо у виборчу кампанію, і вакцинація може бути використана якоюсь політичною силою. Бо в антивакцинальній кампанії після інциденту в Краматорську риторика в основному була проти міністра. При чому не стільки проти міністра, переслідувалися інші політичні цілі - від кого міністр, від якої сили (формально портфель міністра Князевич отримав від НУНС - ред.). Переслідувалася стратегічна мета. Це може бути і далі".