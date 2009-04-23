Псоріаз викликає діабет і гіпертонію

У жінок з псоріазом підвищений ризик розвитку цукрового діабету, повідомляє Reuters. Співробітники Гарвардської медичної школи в Бостоні вивчили дані про декілька тисяч медсестер, що брали участь в дослідженні 1991 року, і перевірили, які проблеми із здоров`ям з`являлися у них через певні проміжки часу.

За чотирнадцять років псоріаз був діагностований у 1813 учасниць експерименту. У цих хворих на 63% частіше, ніж у інших, виникав цукровий діабет. А ризик розвитку гіпертонії у даної групи був на 17% вищий, ніж у тих, хто псоріазом не страждав. Примітно, що ці показники залишалися незмінними навіть з урахуванням різної ваги і віку випробовуваних, а також наявності у них шкідливих звичок, таких як куріння.

Результати роботи дозволили вченим припустити, що запалення шкірного покриву може приводити до підвищення кров`яного тиску і викликати резистентність до інсуліну, яка передує діабету. На думку дослідників, псоріаз - це швидше системне захворювання, ніж проста шкірна хвороба.

newsland.ru