У Львові американські лікарі безоплатно оперуватимуть дітей з опіками

Щорічно в рамках українсько-американського соціального проекту «Лікарі об’єднуються заради допомоги дітям» лікарі з опікового центру Бостона спільно з львівськими лікарями консультують та оперують дітей зі всієї України, які мають опікові травми, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

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З 23 по 30 вересня уже всьоме працюватиме міжнародна виїзна клініка у складі дев’яти осіб: це пластичні хірурги та дитячі анестезіологи під керівництвом Геннадія Фузайлова, професора Гарвардської медичної школи, лікаря бостонської клініки Shriners Hospitals for Burn Children.

Вперше в Україні буде використано UltraPulse CO2 Laser (Lumenis). Це особливо важливо, адже використання такого лазера в усуненні дефектів від опіків є надзвичайно дороговартісним. Усі процедури та операції для українських пацієнтів будуть абсолютно безкоштовними.

Лікарі планують оглянути 190 дітей з різних областей України, які постраждали через опіки, з яких відберуть 45-50 дітей для проведення оперативних втручань. Буде проведено огляд пацієнтів, серед яких є діти із зони АТО.

Також відбудуться лекції американських фахівців для пластичних хірургів, дитячих анестезіологів, а також студентів-медиків.