МОЗ потрібні фахівці: зарплати - понад 50 тисяч грн

МОЗ потрібні фахівці.

Про це написала на своїй сторінці у ФБ в.о.обов'язки міністра Уляна Супрун.

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"Відкрили вакансії на державну службу до Міністерство охорони здоров'я України! Професійні, амбітні та цілеспрямовані фахівці, чекаємо на вас у нашій команді. Обирайте вакансію згідно з вашими компетенціями та подавайтеся на конкурсний відбір", - закликала Супрун.

За її словами пропонуються посади гендиректора Директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ, гендиректора Директорату медичних послуг МОЗ, гендиректора Директорату громадського здоров’я МОЗ, гендиректора Фармацевтичного директорату МОЗ, гендиректора Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів.

"Заробітна платня - від 50070 грн. Нам потрібні люди, які не відвертають погляд від проблем та пропонують нові рішення. Чекаємо на вас!", - написала Супрун.

Детальний опис вакансій, умов конкурсу та посадових обов’язків: https://career.gov.ua/site/vacantions-search