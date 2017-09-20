Мотузяник: головного психіатра Міноборони відсторонили через слова про те, що учасники АТО є загрозою суспільству

Начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" полковника Олега Друзя відсторонили від посади на період перевірки його слів про те, що учасники АТО після повернення до мирного життя стають загрозою для суспільства та власних родин.

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Про це у коментарі УНІАН сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"Дійсно, міністром оборони України прийнято таке рішення зараз відсторонити від посади головного психіатра Міністерства оборони і начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" полковника Олега Друзя", - сказав Мотузяник.

"Зараз проводиться перевірка, в тому числі і щодо його заяви, яка набула дуже широкого розголосу", - заявив речник.

"Наразі перевіряємо на які власне дані взагалі спирався цей наш військовий медик, коли озвучував подібні заяви, і що стало поштовхом до подібних висловлювань", - заявив Мотузяник.

За його словами, на період перевірки, Друзя буде відсторонено від посади.

Він уточнив, що перевіряється те, якими саме даними оперував Друзь.

"Де він брав ці дані, чи взагалі досліджувалася ця проблема нашими військовими медиками", - додав Мотузяник.

"Коли він озвучував цю заяву, треба уважно послухати, то він говорив, що згідно з міжнародним досвідом, розумієте, і вочевидь, що певні його слова були вирвані з контексту певним інтернет-користувачами. І тому зараз, ми все це перевіряємо, але в будь-якому випадку подібні заяви, як ви розумієте, вони не припустимі", - сказав речник.

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У розміщеному Інформаційним управлінням Верховної Ради України відео у відеохостингу Youtube, Друзь під час круглого столу у парламентських комітетах сказав: "Як свідчить міжнародний досвід, учасники бойових дій після повернення до мирного життя можуть стати загрозою як для власних сімей, так і для всього суспільства. За статистикою, 98% з них потребують кваліфікованої підтримки та допомоги внаслідок дії бойових стрес-факторів. Розлади бійців характеризуються високим рівнем конфліктності, підвищеною агресією, низькою працездатністю, загостренням та розвитком хронічних захворювань, алкоголізмом, наркоманією, асоціальною поведінкою, підвищенням рівня суїцидів, скороченням тривалості життя", - сказав він.

Як повідомляв сьогодні УНІАН, міністр оборони України генерал армії Степан Полторак вирішив відсторонити від посади начальника клініки психіатрії Головного військового клінічного госпіталя. Про це голова Міноборони повідомив у Facebook.

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"Щойно прийняв рішення про відсторонення від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" полковника Олега Друзя у зв'язку з незадовільним виконанням службових обов'язків та призначив службове розслідування", - заявив Полторак.

Як повідомляла у Facebook прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, 15 травня слідчі прокуратури Києва спільно з СБУ затримали начальника клініки психіатрії Головного військово-медичного госпіталю, який вимагав 52 тис. хабара за довідку про неможливість проходження військової служби.

За інформацією Максимець, ще 10 тис. грн отримав командир роти, майор, який допомагав головному психіатру Міністерства оборони у його злочинних діях.

Затриманим було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі).