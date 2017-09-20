На сьогодні є проблеми із голосами для прийняття медичної реформи - Березенко

На сьогодні є проблеми із голосамидля прийняття медичної реформи.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам заступник голови фракції БПП Сергій Березенко.

За його словами, на сьогодні “на 100 відсотків не можна сказати”, що в найближчий час ця реформа буде ухвалена у ВР.

Березенко підкреслив, що зараз так звані опозиційні фракції роблять все для того, щоб затягнути з ухваленням судової реформи і відповідно, щоб до жовтня не була ухвалена пенсійна реформа. За його словами, деякі фракції роблять все для того, “щоб не прийняти до жовтня пенсійну реформу, а пенсійна реформа є в нашому пакеті домовленостей з міжнародними партнерами, в тому числі з фінансовими інститутами”.