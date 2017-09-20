У прокуратурі розповіли про обвинувальний акт щодо головного психіатра Міноборони

У суді вже місяць перебуває обвинувальний акт щодо начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" полковника Олега Друзя через вимагання ним хабара у 52 тисячі гривень.

Читайте такожПолторак відсторонив від посади головного психіатра Міноборони

Про це речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила у соціальній мережі Facebook.

"Обвинувальний акт стосовно скандального лікаря - головного психіатра Міністерства оборони України, якого в травні цього року на хабарі затримали слідчі столичної прокуратури, вже місяць перебуває на розгляді в суді. На підготовче засідання, призначене на початок вересня, адвокат підозрюваного не з'явився, у зв'язку з чим засідання перенесли", - заявила Максимець.

"Перед цим прокуратура внесла клопотання про продовження відсторонення чиновника від посади. Суд відмовив. Прокуратура оскаржила", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня слідчі прокуратури Києва спільно з СБУ затримали начальника клініки психіатрії Головного військово-медичного госпіталю, який вимагав 52 тис. хабара за довідку про неможливість проходження військової служби.

За інформацією Максимець, ще 10 тис. грн отримав командир роти, майор, який допомагав головному психіатру Міністерства оборони у його злочинних діях.

Затриманим було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі).

Сьогодні міністр оборони України генерал армії Степан Полторак вирішив відсторонити від посади начальника клініки психіатрії Головного військового клінічного госпіталя. Глава оборонного відомства пояснив, що Друзя відсторонено у зв'язку з незадовільним виконанням службових обов'язків та призначено службове розслідування.

Речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник у коментарі УНІАН сказав, що Друзя відсторонили від посади на період перевірки його слів про те, що учасники АТО після повернення до мирного життя стають загрозою для суспільства та власних родин. У розміщеному Інформаційним управлінням Верховної Ради України відео у відеохостингу Youtube, Друзь під час круглого столу у парламентських комітетах сказав: "Як свідчить міжнародний досвід, учасники бойових дій після повернення до мирного життя можуть стати загрозою як для власних сімей, так і для всього суспільства. За статистикою, 98% з них потребують кваліфікованої підтримки та допомоги внаслідок дії бойових стрес-факторів. Розлади бійців характеризуються високим рівнем конфліктності, підвищеною агресією, низькою працездатністю, загостренням та розвитком хронічних захворювань, алкоголізмом, наркоманією, асоціальною поведінкою, підвищенням рівня суїцидів, скороченням тривалості життя", - сказав він.