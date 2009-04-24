Підгоріле м'ясо спричиняє ракові хвороби

Люди, що регулярно вживають в їжу червоне підгоріле м`ясо, приготоване на грилі, ризикують заробити рак підшлункової залози.

Учені з Університету Міннесоти (США) зібрали зведення про харчування 62 тисяч здорових добровольців і вели за ними спостереження впродовж дев`яти років. За цей час рак підшлункової залози був діагностований у 208 випробовуваних. Цих хворих учені розділили на п`ять груп, виходячи з того, яку кількість приготованого на грилі м`яса вони вживали.

Як виявилось, хворі раком підшлункової залози увійшли до двох групи, учасники яких понад усе захоплювалися м`ясом, що підгоріло. У тих, хто надавав перевагу добре просмаженому біфштексу, ризик дістати онкологічну недугу був на 60% вище, ніж у інших. Ті досліджувані, що їли підгоріле м`ясо постійно, хворіли на рак на 70% частіше за тих, хто споживав його нечасто.

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